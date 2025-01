Cachoeiro: cadastro do Cartão Escolar pode ser feito pela internet

A prefeitura informou, nesta terça-feira (28), que os pais, alunos e professores de Cachoeiro de Itapemirim, podem solicitar o cadastro e recadastro do ‘Cartão Escolar’ pela internet.

Com a proximidade da volta às aulas, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim (Agersa) reforça que o usuário dessa modalidade deve acessar o site: www.cartaomelhor.com.br.

Os usuários devem enviar toda a documentação exigida pelo formulário on-line. Além disso, é necessário que o documento impresso esteja assinado pelo responsável da instituição escolar de estudo ou trabalho.

Em seguida, basta se dirigir à loja do Cartão Melhor, localizada no 1º piso do Shopping Cachoeiro, para a retirada do cartão. Os usuários garantem um desconto de 50% no pagamento da tarifa nas linhas municipais.

O benefício é voltado para alunos regularmente matriculados em instituições de ensino de Cachoeiro e para professores no exercício de suas atividades.