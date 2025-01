Cachoeiro: centenas de pessoas são atendidas em Feira de Saúde

Aconteceu na manhã do último sábado (25), das 8h às 10h, na Praça do Ginásio Poliesportivo Nello Vola Borelli, no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, mais uma edição da Feira de Saúde “Vida & Saúde”, uma ação social promovida pela Igreja Adventista do Sétimo Dia.

Durante a ação, foram ofertados ao público presente, gratuitamente, avaliação e orientação com nutricionista, psicóloga, educadora física e enfermeiras. Além disso, foram realizadas aferições de pressão arterial, testes glicêmicos e a apresentação dos 8 remédios naturais.

O pastor líder dos jovens da região do Estado do Espírito Santo, Fábio Gonsalves, destacou a importância de realizar esse tipo de evento junto às comunidades onde a igreja está inserida.

“Nosso objetivo é que, por meio do projeto conhecido como Missão Calebe, neste período de férias, possamos oportunizar à comunidade a feira com diversos serviços de saúde: aferição da pressão, medição da glicose, entre tantos outros. Cuidamos do físico e do espiritual das pessoas que por aqui passaram”, disse.

Projeto Calebes

Neste ano, entre os participantes voluntários da Feira de Saúde, destacaram-se os Calebes. O movimento faz parte de um programa voluntário, de serviço social e testemunho, que desafia os jovens e adultos adventistas de todo o Brasil a dedicarem suas férias ao trabalho socioassistencial. Seguindo o exemplo prático de Cristo e sob o lema “Deixe sua marca”, esses voluntários acreditam que o amor ao próximo precisa ser mais que teórico; deve ser exercitado com ações concretas.

Para o evento, a função do grupo foi preparar o local com limpeza geral, montar e desmontar as estruturas e oferecer suporte vital às diversas ações realizadas em cada estação durante a feira.

O projeto Calebe não faz distinção de idade, apesar de ter como principal propósito a ocupação saudável e significativa dos jovens em seu período de férias. O grupo, misto em faixa etária, compartilha a visão de que a transformação social pode ser realizada por pessoas de todas as idades. Essa abordagem inclusiva fortalece a conexão intergeracional na comunidade.

Ao promover a participação especial dos Calebes, a Feira de Saúde destacou não apenas o evento em si, mas também o impacto transformador que o voluntariado pode gerar em uma comunidade.

Especificamente em janeiro de 2025, os Calebes de Cachoeiro de Itapemirim estão promovendo feiras de saúde pela cidade, varais solidários (doação de roupas), feiras pets, visitas a casas de apoio a idosos e estudos bíblicos.

Desbravadores em ação

O evento de saúde também contou com a participação do Clube de Desbravadores, composto por crianças e adolescentes. O objetivo do programa é desenvolver a educação física, mental e espiritual dos participantes. Com crianças e adolescentes de 10 a 15 anos, os clubes de desbravadores são conhecidos pelos acampamentos, fanfarras e habilidades manuais (como nós e amarras, criação de móveis com materiais encontrados na natureza, entre outros).

Aventureiros falando de saúde

Além dos desbravadores, a Feira de Saúde também contou com a presença do Clube de Aventureiros, voltado a crianças com idades entre 6 e 9 anos. As atividades são realizadas para que igreja, lar e escola se unam a fim de ajudar as crianças a crescerem alegremente em “sabedoria, estatura e graça para com Deus e os homens”. Através das atividades desenvolvidas, o clube busca formar nas crianças o caráter de Cristo, com base no fato de que o próprio Jesus foi criança, aprendeu e foi educado por sua mãe.

Após a realização da Feira de Saúde, que ultrapassou 100 atendimentos em menos de duas horas de assistencialismo, todos os voluntários, incluindo os Calebes, Desbravadores e Aventureiros, realizaram uma passeata pelas ruas do bairro ao som da fanfarra do Clube de Desbravadores, entregando, gratuitamente, literatura com orientações sobre a boa qualidade de vida e saúde necessárias para viver bem.

Além da realização da Feira de Saúde “Vida & Saúde” no bairro Nova Brasília, os voluntários também realizaram a ação simultaneamente no bairro Village da Luz. Durante a ação de voluntariado, uma casa de apoio a idosos foi visitada pelos Calebes.