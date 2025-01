Mutirão mobiliza equipes na luta contra o maruim em cidade do ES

Chegou ao fim na tarde desta quinta-feira (23) o mutirão de três dias em quintais públicos de Apiacá. A prefeitura mobilizou equipes de duas secretarias em diversas áreas, entre elas o Almoxarifado, que abriga equipamentos de manutenção e departamentos.

Coordenado pelas secretarias de Obras e Serviços Urbanos e de Saúde, o grupo retirou lixo, mato e entulho e aplicou inseticida contra o aedes aegypti e o maruim.

Entre outras áreas visitadas estão a sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e duas unidades de saúde, nos bairros Francisco Jorge (Morro) e José Henriques (Casinhas). A prefeitura também está ampliando a fiscalização em terrenos particulares, cobrando que o proprietário mantenha o espaço limpo.

O mutirão teve como objetivo eliminar larvas e potenciais criadouros para prevenir dengue, zika, chikungunya e febre oropouche.

“Essa parceria entre as secretarias é essencial para garantir resultados mais efetivos. Temos uma visão mais ampla da realidade de cada região, o que facilita o diálogo e a solução de problemas para respostas mais rápidas”, avalia a secretária de Saúde, Flávia Zanardi.

“É oportunidade, também, do poder público dar o exemplo”, aponta Ailson Azevedo, secretário de Obras e Serviços Urbanos. “Queremos manter o espaço público cada vez mais limpo e estimular o cidadão a aplicar as orientações em sua casa e no local de trabalho”.

Fumacê

A mesma ação está prevista para chegar em breve a localidades da área rural e à sede dos distritos de José Carlos (Iuru) e Bonsucesso. Nesta semana, a rota do fumacê inclui Apiacá sede, na quinta, e Loteamento do Wadison e Iuru, na sexta, sempre com início às 18h.