Cachoeiro: Ferraço discute melhorias para o trânsito e infraestrutura

Na tarde desta quinta-feira (16), o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), se reuniu com o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Ney Damasceno, juntamente com secretários municipais e empresários locais, para discutir projetos estratégicos para o município, com foco na melhoria do trânsito e da infraestrutura da cidade.

Durante a reunião, foram abordados vários projetos de grande importância, incluindo a construção de um mergulhão no trevo do bairro IBC, que visa melhorar o fluxo de veículos em um dos pontos mais críticos da cidade, além de uma nova rodovia ligando os bairros IBC e Aeroporto até as comunidades de Santa Tereza e Independência até a BR 101, em Atílio Vivácqua, e a construção de uma nova ponte ligando os bairros Valão e Village da Luz. Outro tema de destaque foi a ampliação e modernização do Aeroporto Municipal, projeto que visa impulsionar o desenvolvimento regional.

Em sua fala, o prefeito Ferraço demonstrou preocupação com os gargalos de mobilidade urbana que afetam a cidade e ressaltou a importância das parcerias para a execução de tais projetos. “O trânsito de Cachoeiro é um dos maiores desafios para o crescimento da cidade. Sabemos das dificuldades que nossa população enfrenta diariamente, e por isso estamos buscando soluções definitivas, como a construção de novas rodovias e a melhoria da infraestrutura viária. Nossa meta é transformar Cachoeiro em uma cidade mais moderna e fluída, oferecendo qualidade de vida para os cidadãos e atraindo mais investimentos”, afirmou o prefeito.

Melhorias para o trânsito

Por sua vez, o secretário Fábio Ney Damasceno, se colocou à disposição do município e reafirmou o compromisso do Governo do Estado em apoiar as iniciativas locais. “Estou aqui para ouvir as demandas do prefeito Ferraço e dos empresários de Cachoeiro, e quero garantir que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura, está comprometido em ajudar a transformar esses projetos em realidade. Vamos trabalhar juntos para melhorar a mobilidade e infraestrutura da cidade, sempre com foco no bem-estar da população”, declarou Fábio.

A reunião também contou com a participação de diversos secretários municipais e representantes do setor empresarial, que reforçaram a importância de uma ação conjunta para garantir que esses projetos sejam viabilizados o mais rápido possível, trazendo benefícios concretos para o desenvolvimento de Cachoeiro de Itapemirim e para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.