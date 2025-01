Cachoeiro: imagens mostram alagamentos em ruas do bairro Aeroporto

Na tarde desta quinta-feira (9), uma forte chuva caiu sobre o município de Cachoeiro de Itapemirim, elevando ainda mais o nível do Rio Itapemirim e alagando alguns pontos da cidade.

Segundo populares, os bairros Aeroporto e Boa Vista estão entre os mais afetados pelas fortes chuvas até o momento, chegando a causar alagamentos em diversos pontos dos bairros, principalmente na Avenida Francisco Mardegan, próximo ao Posto Carioquinha, como é popularmente conhecido.

Nas imagens abaixo é possível ver que as ruas próximas ao posto, como a rua Joana Payer, também estão alagadas, dificultando a passagem de veículos.

