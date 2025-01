Cachoeiro: mulher é agredida com socos em lanchonete

Uma mulher foi agredida pelo companheiro com socos e precisou ser atendia às pressas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Marbrasa, na noite desta sexta-feira (24), em Cachoeiro.

De acordo com a Guarda Municipal, uma guarnição foi mobilizada para atender a uma ocorrência de violência doméstica na unidade de saúde, onde uma vítima recebeu atendimento médico devido às agressões sofridas.

Em depoimeimento a polícia, a vítima relatou que o seu companheiro solicitou o veículo dela para se deslocar até a localidade de Coutinho. Desconfiada, ela rastreou o automóvel e constatou que ele havia ido ao município de Alegre. Mais tarde, dentro da lanchonete da qual é prorpietária, a vítima questionou a situação ao companheiro, que, de forma agressiva desferiu dois socos contra ela, atingindo-a no pescoço e na mandíbula.

Populares intervieram para afastar o agressor, que ainda danificou o veículo e equipamentos da lanchonete antes de deixar o local. A vítima foi conduzida à UPA para atendimento médico e realização de exames.

Enquanto uma equipe da GCM colhia informações da vítima na UPA, chegou a informação de que o suspeito estava nas proximidades da unidade de saúde. Ele foi abordado pelos policiais e encaminhado ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ).

Casos de violência contra a mulher devem ser denunciados imediatamente às autoridades. Ligue para o 190 ou procure uma delegacia especializada mais próxima.

