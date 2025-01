Cachoeiro: porta se abre e motorista cai de caminhão em movimento

Um acidente na amanhã desta segunda-feira (20), na Avenida Jones dos Santos Neves, em Cachoeiro de Itapemirim, deixou três homens feridos e gerou um enorme congestionamento.

Segundo testemunhas, ao realizar uma manobra para entrar na Avenida, a porta do motorista do caminhão que estava em movimento se abriu e ele caiu, batendo a cabeça no chão. O caminhão carregado de material de construção colidiu em um muro de uma residência às margens da Avenida.

Além do motorista, dois ajudantes que estavam no caminhão ficaram levemente feridos e foram atendidos no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros. Já o condutor foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde do mesmo não foi informado.

A reportagem conversou com os dois ajudantes que estavam assustados com a colisão. Segundo eles, após carregarem o caminhão, estavam indo para uma entrega, quando saíram de uma rua lateral para acessar a Avenida Jones dos Santos Neves, a porta do motorista se abriu e ele caiu, batendo a cabeça no chão.

O proprietário da loja de material de construção, responsável pelo caminhão, também estava no local, porém preferiu não dar entrevista. O trânsito ficou congestionado e operando em meia pista.

Veja o vídeo:

Imagens: Diorgenes Ribeiro