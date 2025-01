Tragédia em Marataízes! Criança de 4 anos morre afogada durante churrasco

Uma criança de apenas quatro anos morreu afogada durante um churrasco promovido por uma igreja em Marataízes, no litoral Sul capixaba.

Segundo informações da Polícia Militar, os mesmos foram acionados para comparecer na Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes para verificar a entrada de uma criança vítima de afogamento.

No local, a guarnição conversou com a tia do menino, uma jovem de 23 anos, que relatou que o sobrinho, de quatro anos, estava na piscina durante um churrasco da igreja quando ela percebeu que ele havia se afogado.

A criança foi socorrida ainda com vida por uma equipe do Samu, mas veio a óbito. A tia da vítima foi conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos.

Homicídio culposo

A Polícia Civil informou que a suspeita, tia da criança, foi conduzida à Delegacia Regional de Itapemirim, sendo autuada em flagrante por homicídio culposo e liberada para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

A Polícia Científica (PCIES) informou que o serviço de transporte de cadáver foi acionado na noite de sábado (18), por volta de 18h20, para recolher um corpo do sexo masculino na Unidade de Pronto Atendimento de Marataízes. O corpo da vítima, uma criança de 4 anos, foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), da Polícia Científica, em Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.