Calçado: sucesso de público, Feira Gastronômica fortaleceu economia

A tradicional Feira Gastronômica do Caparaó, que ocorreu entre os dias 27 e 31 de dezembro, finalizou atendendo às expectativas dos participantes. Expositores locais comemoraram o sucesso de público e nas vendas.

A Feira Gastronômica do Caparaó Edição Especial São José do Calçado, foi realizada através da parceria entre o Grupo Folha do Caparaó Eventos (GFC) e o jornal AQUINOTICIAS.COM. Além disso, recebeu também o apoio da Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), Secretaria Estadual das Mulheres, Secretaria de Desenvolvimento por meio do Governo do Estado e Prefeitura de São José do Calçado.

Alguns produtores fizeram questão de ressaltar a importância da realização do evento. Confira abaixo:

‘’Gostaria de agradecer a todos pela oportunidade de participar mais uma vez deste grande evento. Tudo perfeito. Em especial aos meus amigos Edielson, Yan e Mauricio e todos os empreendedores expositores, recebam meu abraço e meu muito obrigada”, disse a proprietária da Mimi Kids.

Outra expositora também agradeceu a oportunidade e enfatizou o sucesso da parceria: “gostaria de agradecer a oportunidade e a parceria com os organizadores do evento!! Yan e Mauricio sempre estiveram a postos para ajudar no que fosse preciso. Foi muito legal ter participado e posso afirmar que a feira gerou bons frutos para o meu negócio”, destacou Eliza.

“Queria agradecer a todos os envolvidos na organização do evento pela terceira vez, participando sempre um sucesso. Que venha a próxima!”, pontou Ludmila.

Além disso, outros expositores agradeceram a oportunidade e em unanimidade falaram sobre o sucesso nas vendas.