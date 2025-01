Calorão! Cidade do Caparaó registra a sexta temperatura mais alta do país

A onda de calor que se instalou entre o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Argentina justifica as temperaturas muito altas, até atingindo a marca dos 40 °C, em diversas regiões do País.

Segundo a Clima Tempo, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, houve uma grande diminuição de nebulosidade e, com o sol forte de janeiro e sem a interferência de ventos frios, as temperaturas dispararam, como estava sendo previsto para este fim de semana.

Conforme a medição do Instituto Nacional de Meteorologia, 10 cidades registraram as maiores temperaturas no Brasil neste sábado (18). Entre elas, o município de Alegre, no Caparaó capixaba, que registrou a marca de 37,5 °C, com sensação térmica de 40 °C.

Confira as cidades:

1 – 40,7°C Porto Murtinho (MS)

2 – 39,6°C Amambai (MS) e Quaraí (RS)

3 – 39,1°C Niterói (RJ)

4 – 38,9°C São Borja (RS), Uruguaiana (RS), Duque de Caxias (RJ)

5 – 38,6°C Rio de Janeiro (RJ)

6 – 37,5°C Santiago (RS), Alegre (ES)

7 – 37,2°C Silva Jardim (RJ), Marechal Cândido Rondon (PR)

8 – 37,0°C Seropédica (RJ), Rio Claro (RJ), Indaial (SC)

9 – 36,9°C Alegrete (RS)

10 – 36,7°C Foz do Iguaçu (PR)