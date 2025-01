Câmara repassa R$ 900 mil para a Prefeitura de Guaçuí

O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Guaçuí, vereador reeleito Valmir Santiago (PP), repassou para o novo presidente da Casa de Leis, Carlos Lomeu (PP), o recurso de RS 900 mil para ser destinado à nova administração do município para atender as demandas necessárias da população.

Em suas palavras, Valmir Santiago, ressaltou a importância de devolver no momento certo os valores para a gestão municipal.

“Estou repassando esse recurso ao novo presidente para que ele possa estar transferindo ao prefeito um recurso que vai ser extremamente necessário para poder fazer valer aqui o que todos aguardavam, que não tem dinheiro dentro do município, porque da forma que foi repassado a prefeitura para o prefeito, se não tivesse esse recurso eu não saberia o que poderia estar acontecendo com nossa população de Guaçuí”, disse Valmir

O presidente eleito para o biênio 2025/2026, Carlos Lomeu, parabenizou a atitude do ex-presidente e pontuou a necessidade da utilização de forma responsável do recurso. “Estou devolvendo esse recurso para o Vagner, assim, ele pode dar o pontapé inicial na sua gestão com muita responsabilidade e comprometimento”.

O prefeito Vagner Rodrigues agradeceu a confiança por parte do ex-presidente Valmir Santiago e do atual chefe do Legislativo, Carlos Lomeu, ao repassar para a administração municipal o montante de R$ 900 mil.