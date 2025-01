Mudanças no Plenário da Assembleia em 2025; confira

A composição do Plenário da Assembleia Legislativa tem alterações nessa virada de biênios. As mudanças acontecem por duas razões diferentes: a primeira é a saída de dois deputados eleitos prefeitos em 2024; a segunda foi a decisão da Justiça Eleitoral após reprocessamento da totalização das Eleições 2022 que alterou uma das vagas.

Apesar de causas distintas, as mudanças acabam “conversando” em uma das cadeiras. Isso se dá, pois uma decisão da Justiça Eleitoral colocou Fábio Duarte de Almeida (Rede) no lugar até dezembro de 2024 ocupado por Allan Ferreira (Podemos). Mas Ferreira, que perderia o mandato só com essa decisão (mais detalhes abaixo), tornou-se automaticamente primeiro suplente da legenda, tomando posse na vaga aberta com a saída de Lucas Scaramussa (Podemos), empossado prefeito de Linhares em 1º de janeiro de 2025.

Além de Fábio Duarte – empossado em 20 de dezembro de 2024 – e Allan Ferreira, quem também tomou posse em janeiro de 2025, pela quinta vez na Ales, foi o deputado Marcos Madureira (PP), suplente que ocupa a vaga aberta com a eleição de Theodorico Ferraço (PP) como prefeito de Cachoeiro de Itapemirim.

Perfis

Fábio Duarte (Rede) é formado em Administração e já foi vereador pelo município da Serra (2017-2020). É pai de quatro filhos e casado com Andréa Alves (PP), eleita para uma cadeira na Câmara serrana. Em 2020, o então vereador disputou a eleição para prefeito, chegando ao segundo turno. Na disputa por uma das 30 cadeiras da Ales em 2022, recebeu 13.792 votos, ficando como primeiro suplente da Federação Psol/Rede. Agora entrará para a Ales “por média” após reprocessamento de votos pelo TRE-ES.

Allan Ferreira (Podemos) exerce seu primeiro mandato como deputado estadual após obter 15.185 votos nas eleições de 2022. Servidor público municipal, foi por duas vezes vereador de Cachoeiro de Itapemirim (2017-2020 e 2021-2024). É formado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Pública. Iniciou-se, no serviço público, como motorista da Câmara Municipal de Cachoeiro de Itapemirim. No biênio 2023-2024 presidiu a Comissão de Cooperativismo e foi vice-presidente do colegiado de Turismo. Ao final de 2024, deixou a vaga de deputado e ficou como primeiro suplente em razão de reprocessamento de votos pelo TRE-ES, alterando a composição do Plenário.

Marcos Madureira (PP) já foi deputado estadual por três mandatos consecutivos (1990, 1994 e 1998 – até 2000). Foi presidente da Ales por um biênio (1993-1995). Em 2000 foi escolhido para conselheiro do Tribunal de Contas, chegando a presidir o órgão (2008-2009). Formado em Engenharia Civil e Engenharia de Operação Civil. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, já ocupou cargos de diretoria do então Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo (DER-ES), na década de 1980. Disputou as eleições estaduais de 2020, ficando na suplência. Em 2021 voltou à Ales, após a saída do então deputado Lorenzo Pazolini para ocupar o cargo de prefeito de Vitória. Em 2022 conquistou 15.860 votos e, novamente como suplente, inicia um mandato em 2025 em razão da saída de Theodorico Ferraço (PP), prefeito eleito de Cachoeiro.

Reprocessamento de votos

Pautado por Ação de Investigação Judicial Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) realizou reprocessamento da totalização das Eleições de 2022 para o cargo de deputado estadual. Foi apurada fraude em candidaturas femininas do Partido da Mulher Brasileira (PMB) daquele ano. A mudança colocou Fábio Duarte como deputado e Allan Ferreira na posição de primeiro suplente do partido.

“Candidaturas indeferidas ou cassadas têm os votos considerados nulos pela Justiça Eleitoral. Eles são excluídos do cálculo para a distribuição das vagas, por isso é necessária uma nova totalização. Não se trata de uma recontagem, situação na qual os resultados apurados nas urnas são novamente contados, voto a voto. A retotalização não interfere na apuração das urnas, mas sim no total de votos válidos”, explica o TRE-ES.