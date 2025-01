Caos em Irupi: ruas alagam e enxurradas arrastam carros; veja vídeo

As chuvas intensas que caíram na Região Sul do Espírito Santo causaram um caos na tarde desta quinta-feira (9), no município de Irupi, na Região do Caparaó.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ruas alagadas e enxurradas levando carros e objetos.

O município de Irupi está em estágio de alerta para chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). O novo alerta de perigo prevê condições meteorológicas adversas até às 10h desta sexta-feira (10).

Além de chuvas intensas com volumes entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, o alerta também aponta para ventos intensos (60-100 km/h).

Veja vídeo