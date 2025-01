Capixabão: TV Brasil transmite Desportiva Ferroviária x Vitória

Jogo entre Desportiva Ferroviária e Vitória, do Campeonato Capixaba, será transmitido, ao vivo, pela TV Brasil, emissora da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A transmissão será neste sábado (18), a partir das 16h45. As imagens, narração e comentários serão da parceira TVE Espírito Santo.

A iniciativa integra a estratégia da emissora de valorizar os campeonatos estaduais, com vista a promover o futebol regional e ampliar o acesso do público às competições, sempre em parceria com a Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Na última semana, a TV Brasil já havia iniciado a transmissão do Campeonato Baiano, em parceria com a TVE Bahia. A emissora também irá exibir o Campeonato Paraense, com a TV Cultura do Pará.

Sobre o Campeonato Capixaba de Futebol

A Série A do Campeonato Capixaba, popularmente conhecido como Capixabão, é a principal competição de futebol do Espírito Santo.

Dez times entram em disputa: Porto Vitória, Real Noroeste, Desportiva Ferroviária, Vitória, Rio Branco VN, Vilavelhense, Jaguaré, Capixaba, Nova Venécia e Rio Branco.

Na primeira fase, os dez clubes competem entre si em turno único. Os oito primeiros colocados garantem vaga para as quartas de final; já os dois times com pior desempenho são rebaixados para a segunda divisão.

As fases eliminatórias seguintes — quartas de final, semifinal e final — ocorrem em confrontos de ida e volta.

Serviço

Campeonato Capixaba de Futebol

Desportiva Ferroviária x Vitória

Sábado: 18/01, às 16h45

Fonte: Agência Brasil