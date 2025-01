Carnaval ES vai pocar! Folia capixaba terá transmissão nacional

O Carnaval capixaba 2025 terá transmissão em rede nacional. A TVE Espírito Santo vai levar o desfile do grupo especial para exibição em diversos locais do Brasil. Graças à parceria com a TV Brasil, a transmissão vai mostrar os carros alegóricos das escolas de samba do grupo especial arrastarem os foliões pela avenida.

A transmissão será realizada pelo terceiro ano consecutivo: a TVE Espírito Santo gera o sinal para a TV Brasil, que distribui o conteúdo para todas as 72 emissoras que fazem parte da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP).

Leia também: ES adere ao Programa Nacional de Gestão e Inovação do Governo Federal

Na sexta-feira, dia 21, a emissora pública dos capixabas transmite o desfile do grupo A. A TVE tem tradição na transmissão, já que foi a primeira emissora a exibir o Carnaval do Estado, o que é realizado há 42 anos.

Uma estrutura especial será preparada, com a montagem de um estúdio personalizado em um camarote exclusivo no Sambão do Povo. Ela vai abrigar os comentaristas da TVE e convidados especiais.

A equipe de reportagem fará entradas direto da concentração das escolas, das arquibancadas e de demais pontos estratégicos. Haverá entrevistas com personagens que protagonizam o espetáculo. Várias câmeras e drones estarão posicionados ao longo da avenida, com som e imagens de alta qualidade, permitindo a melhor cobertura.

A transmissão em rede nacional é mais um reconhecimento do esforço das agremiações em realizar a festa. Quem sua a camisa o ano inteiro para isso comemora, como o presidente da Liga das Escolas do Grupo Especial do Espírito Santo (Lieses), Edson Neto.

“Isso nos faz sentir uma responsabilidade maior, pois estamos chegando a ainda mais gente, levando a cultura do Estado para o Brasil todo. Isso ajuda não só a fazer com que mais gente conheça nosso Carnaval, mas também a atrair novos patrocinadores, mais investimentos. E isso retorna para a economia capixaba”, ressalta Edson Neto. “Circulando pelos barracões, posso apostar que o Carnaval deste ano vai ser bem maior do que nos outros anos e a disputa vai ser mais acirrada”, avisa.

A expectativa este ano, de acordo com o diretor-geral da Fundação Carmélia Maria de Souza de Cultura e Comunicação Pública, Igor Pontini, é bater recorde de público.

Ele lembra que, no ano passado, a transmissão nacional do desfile das escolas de samba levou a TV Brasil a figurar em segundo lugar na TV aberta na praça de Brasília, com as imagens da festa capixaba chegando a mais de 1 milhão de pessoas.

É possível assistir aos desfiles das Escolas de Samba do Espírito Santo pelo canal 2.1, pela webtv (https://www.fundacaocarmelia.com.br/ao-vivo-tv-educativa-2-1/) e pelo YouTube (https://www.youtube.com/@tveespiritosanto).

Fonte: Governo do ES