Carreta tomba e bloqueia rodovia no Sul do Estado

Uma carreta tombou, na manhã desta sexta-feira (24), na rodovia ES-164, na localidade de Soturno, entre o município de Vargem Alta e Cachoeiro de Itapemirim.

Informações preliminares apontam que o motorista do veículo perdeu o controle da direção. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu a vítima para um hospital da região.

Não há informações sobre o estado de saúde do motorista. A carga de frios que estava sendo transportada foi saqueada.

Por causa do acidente, o tráfego de veículos ficou lento no local.