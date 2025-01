Carro se choca contra mureta em Cachoeiro

Um carro de passeio, modelo gol “quadrado”, se chocou contra uma mureta na avenida Francisco Lacerda de Aguiar nesta segunda-feira (20).

Populares relataram que o choque fez com que um dos pneus do veículo estourasse. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Não há informações sobre o que pode ter provocado o acidente.

LEIA TAMBÉM: Filme alegrense ganha prêmio de melhor filme em festival nos EUA

No dia 1º de janeiro uma operação foi realizada pela gestão do prefeito Ferraço para a remoção das muretas de divisão de pistas na avenida Aristides Campos, entre a antiga sede da Selita e o Posto Senna, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim.

Entretanto, a retirada das muretas de divisão de pista não foi feita nesse trecho da avenida Francisco Lacerda de Aguiar.

As muretas foram instaladas em 2023 pelo então prefeito Victor Coelho (PSB). Apesar de ter sido uma medida para inibir conversões irregulares, elas tornaram-se alvo de polêmicas, uma vez que ao invés de prevenir estavam contribuindo para causar acidentes.