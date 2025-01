Casagrande recebe Miss Espírito Santo 2025

Na manhã desta segunda-feira (27), o Palácio Anchieta foi palco de mais uma importante tradição capixaba: o encontro oficial entre o atual governador Renato Casagrande e a Miss Universe Espírito Santo 2025. Este momento, que já faz parte da cultura do Estado e do calendário do concurso, simboliza o reconhecimento e a valorização da representatividade da mulher capixaba no cenário nacional.

Durante o encontro, o governador parabenizou o trabalho desenvolvido pelo coordenador Charles Souza, destacando sua organização, dedicação e propósito. Ele também ressaltou a importância de iniciativas que promovem a identidade e a cultura do Espírito Santo associadas à imagem da Miss Capixaba. Ana Carolina Ceolin, por sua vez, reafirmou seu compromisso de levar o nome do estado com orgulho e determinação, representando a força e a beleza de sua terra natal.

“Recebi a Miss Espírito Santo 2025, Ana Carolina Ceolin, e o Charles, coordenador do concurso. No dia 13 de fevereiro, Ana estará representando nosso estado na disputa pelo título de Miss Brasil. Além de toda sua beleza e carisma, ela também é nutricionista e trabalha contribuindo com a saúde e o cuidado com as mulheres”, destacou Casagrande.

Na mesma ocasião, o escritor e missólogo José Luiz Pizzol aproveitou a oportunidade para apresentar um exemplar exclusivo de seu livro, que documenta, com riqueza de detalhes, a trajetória de todas as Misses Espírito Santo ao longo da história. A obra, que celebra a beleza e a tradição capixaba, tem seu lançamento oficial previsto para breve e promete ser um marco na memória cultural do estado.

“Este encontro reforça não apenas a tradição, mas também a importância da Miss Espírito Santo, que enaltece o estado e sua diversidade cultural”, completou o coordenador estadual Charles Souza.