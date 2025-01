Casagrande reúne órgãos de defesa e alerta para chuvas intensas no ES

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), se reuniu com autoridades da Defesa Civil Estadual, Corpo de Bombeiros, Agência de Recursos Hídricos, Incaper e defesa civis municipais, nesta terça-feira (7), para alertar a população capixaba para o período de chuvas intensas previstos pelas instituições meteorológicas.

De acordo com o aviso emitido pela Defesa Civil do Estado, a previsão para os próximos dias é de chuvas intensas em todo o território capixaba, com acumulados de mais 70 mm em algumas regiões.

O alerta ainda aponta risco de chuvas ainda mais fortes na região Sul do Espírito Santo, nesta quarta (8) e quinta (9).

A previsão é de que cidades como Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Alegre e Alfredo Chaves, recebam acumulados de chuvas que podem ultrapassar 110 mm.

Em caso de emergência, as autoridades recomendam que ligue para o 193 ou 199.

