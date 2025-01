Castelo decreta situação de emergência após fortes chuvas

Depois das fortes chuvas que atingiram o município de Castelo nos últimos dias, a Prefeitura declarou situação de emergência. O decreto n.º 20.470, publicado nesta quinta-feira (9), autoriza a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob a coordenação da Defesa Civil.

A gestão municipal considerou as chuvas intensas registradas nos últimos trinta dias, fato que vem prejudicando consideravelmente o ingresso de equipamentos nas estradas vicinais do município, face à unidade do solo e a ausência de período ensolarado que facilitem o trabalho e a recuperação nas estradas do município.

O prefeito João Paulo Nali (Republicanos), em entrevista ao AQUINOTICIAS.COM, disse que o município de Castelo já contabiliza 65% das estradas rurais comprometidas.

“Estamos enfrentando volumes extremamente elevados de chuvas em nossas cabeceiras, com o alerta permanente das equipes do município há mais de 96 horas. Embora tenhamos em média de 8 a 12 pontos de obstruções por dia de estradas, a Prefeitura vem trabalhando e conseguindo manter transitáveis todas as vias. Tivemos mais de 65% das estradas rurais comprometidas. O Decreto de Emergência visa exclusivamente garantir a execução imediata dos serviços que garantam a trafegabilidade e recuperação das estradas atingidas”, pontou Nali.

O presente decreto não afasta a obrigatoriedade da realização de licitação para a celebração de contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta ao restabelecimento da ordem viária e das ações necessárias a recuperação e manutenção das estradas rurais enquanto perdurar o Estado de Emergência.

O município de Castelo segue em alerta para as fortes chuvas que seguem previstas para os próximos dias na região.

Imagens: Redes Sociais