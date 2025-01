Champions League: rodada decisiva define oitavas e playoffs

Nesta quarta (29), dezoito partidas encerram a primeira fase da Champions League. Todos os confrontos serão transmitidos simultaneamente, a partir das 17h.

Os olhos estarão voltados, especialmente, para os jogos do Manchester City e do Paris Saint-Germain, equipes que estão sob pressão, com sério risco de eliminação antes do início do mata-mata.

O City chega à última rodada fora dos playoffs. Ocupando a 25ª posição, com apenas oito pontos. Para se garantir na próxima fase, a única alternativa para o time inglês é vencer o Club Brugge.

Já o PSG, em 22ª, enfrenta o Sttugart para decretar sua partição nas oitavas de finais da competição.

Liverpool e Barcelona

Liverpool e Barcelona foram os únicos times que já garantiram a classificação direta para as oitavas.

O time inglês lidera a tabela, com 21 pontos. O Liverpool tem a melhor campanha no torneio, com sete vitórias em sete jogos. A equipe marcou 15 gols e sofreu apenas dois. Já o time catalão ocupa o segundo lugar, com 18 pontos.

Oitavas de finais

Somente os oito primeiros colocados garantem vaga direta nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Os times que terminarem a fase do 9º ao 24º lugar vão disputar uma fase de playoffs para tentarem avançar às oitavas.

Até o momento, as equipes que estão na zona de classificação direta são: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Milan, Atalanta e Bayer Leverkusen.

À exceção dos dois primeiros colocados, já classificados, os demais times dependem apenas de si para avançarem, uma vez que não há duelo direto na parte de cima da tabela. Na pior das hipóteses, esses clubes jogarão, ao menos, a fase de playoffs.

Playoffs

Os times que se encontram na zona de playoffs são: Aston Villa (9º), Monaco (10º), Feyenoord (11º), Lille (12º), Brest (13º), Borussia Dortmund (14º), Bayern de Munique (15º), Real Madrid (16º), Juventus (17º), Celtic (18º), PSV (19º), Club Brugge (20º), Benfica (21º), PSG (22º), Sporting (23º) e Stuttgart (24º).

Até o Celtic, os clubes já estão assegurados nos playoffs e ainda disputam um lugar no G-8 da Liga dos Campeões. Equipes como Benfica e PSG jogam, nesta última rodada, para manterem lugares nos playoffs, sem chances de obterem a vaga direta.

Das 36 equipes que disputam a competição continental, nove não possuem mais chances de avançar, nem mesmo para os playoffs. São elas: Bologna, Sparta Praga, RB Leipzig, Girona, Estrela Vermelha, Sturm Graz, RB Salzburg, Slovan Bratislava e Young Boys.

Confira os jogos da última rodada da primeira fase da Liga dos Campeões

17h – Aston Villa x Celtic

17h – Barcelona x Atalanta

17h – Bayer Leverkusen x Sparta Praga

17h – Borussia Dortmund x Shakhtar Donetsk

17h – Brest x Real Madrid

17h – Dínamo Zagreb x Milan

17h – Bayern de Munique x Slovan Bratislava

17h – RB Salzburg x Atlético de Madrid

17h – Girona x Arsenal

17h – Inter de Milão x Monaco

17h – Juventus x Benfica

17h – Lille x Feyenoord

17h – Manchester City x Club Brugge

17h – PSV x Liverpool

17h – Sturm Graz x RB Leipzig

17h – Sporting x Bologna

17h – Stuttgart x Paris Saint-Germain

17h – Young Boys x Estrela Vermelha

