‘Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa’ chega aos cinemas de Cachoeiro

O tão esperado ‘Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa’ chegou aos cinemas de Cachoeiro, nesta quinta-feira (9). A obra dirigida por Fernando Fraiha trás a história de um dos personagens mais amados da Turma da Mônica.

Leia também: Ainda Estou Aqui: veja onde assistir o filme premiado no Globo de Ouro

Confira a sinopse: Um dos personagens mais queridos do universo de A Turma da Mônica irá enfrentar um grande desafio em Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa. Chico Bento acorda para mais um dia na Vila Abobrinha focado em conseguir subir em sua amada goiabeira para pegar a fruta sem o dono das terras saber. O que Chico não esperava era que sua preciosa árvore estaria ameaçada pela construção de uma estrada na região, já que, para desenhar a rodovia, será preciso pavimentá-la pela propriedade de Nhô Lau, exatamente onde a goiabeira está plantada. Focado em salvar a árvore, Chico Bento reúne seus amigos Zé Lelé, Rosinha, Zé da Roça, Tábata, Hiro e toda a comunidade para acabar com o projeto da família de Genezinho e Dotô Agripino. Com a turminha se metendo em diversas confusões, Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa traz uma aventura que irá tirar o sossego e a tranquilidade da Vila Abobrinha.

Confira todos os filmes em cartaz:

Cine Unimed

Sala 01

Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa (2D)

Todos os Dias – 14h15 // 16h15 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

O Auto da Compadecida 2 (2D)

Todos os Dias – 18h45 // 21h00 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Mufasa: O Rei Leão (2D)

Todos os Dias – 15h15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Mufasa: O Rei Leão (3D)

Todos os Dias – 17h45 (DUBLADO)

Interestelar (2D)

Todos os Dias – 20h15 (LEGENDADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 03

Sonic 3: O Filme (2D)

Todos os Dias – 15H45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os dias – 18h15 (DUBLADO)

BabyGirl (2D)

TODOS OS DIAS – 20H40 (LEGENDADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 04

Moana 2 (2D)

Todos os Dias – 16H15 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Ainda Estou Aqui (2D)

TODOS OS DIAS – 18h30 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Nosferauto (2D)

TODOS OS DIAS – 21h (LEGENDADO) – TODOS PAGAM MEIA

Cine Ritz Perim

Sala 01

Chico Bento e a Goiabeira Maraviosa (2D)

Todos os Dias – 14h030 // 16h30 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

O Auto da Compadecida 2 (2D)

Todos os Dias – 18h30 // 20h50 (NACIONAL) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 02

Mufasa: O Rei Leão (3D)

Todos os Dias – 15h00 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os Dias – 18h10 (DUBLADO)

Interestelar (2D)

Todos os Dias – 20h40 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Sala 03

Sonic 3: O Filme (2D)

Todos os Dias – 14h30 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Todos os Dias – 18h50 (DUBLADO)

Moana 2 (2D)

Todos os Dias – 16h45 (DUBLADO) – TODOS PAGAM MEIA

Nosferauto (2D)

Todos os Dias – 21h (DUBLADO)