China suspende compra de soja de cinco exportadoras brasileiras

A Administração-Geral de Aduanas da China (GACC) notificou o governo brasileiro sobre a detecção de pestes e revestimento de pesticidas na soja exportada por cinco unidades de empresas brasileiras.

A China suspendeu temporariamente as exportações de soja dessas unidades, e as autoridades investigam a causa das não conformidades.

O Ministério da Agricultura e Pecuária brasileiro informou que o governo chinês comunicou previamente a suspensão. Ainda segundo o ministério, ações para avaliar os casos já estão em andamento.

De acordo com a pasta, a partir das ações adotadas, o governo brasileiro transmitirá todas as informações relevantes para avaliação pelas autoridades chinesas. e solicitará a revogação da suspensão temporária em vigor.

Segundo o governo brasileiro, a suspensão das exportações de soja dessas cinco unidades não deverá trazer impacto significativo nas vendas ao exterior do produto brasileiro.

Informações da Agência Brasil

