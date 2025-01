Chuvas Balneário Camboriú: prefeita decreta estado de emergência

As chuvas em Balneário Camboriú levaram a prefeita Juliana Pavan a decretar, nesta quinta-feira (16), estado de emergência no município. Dessa forma, o Decreto nº 12.034/2025 foi emitido por conta dos alagamentos e transtornos causados pelas fortes precipitações nas últimas horas. Nesse sentido, a Defesa Civil já ativou o Plano Emergencial de Respostas aos Desastres, mobilizando equipes técnicas e ao mesmo tempo convocando voluntários para ações de suporte e arrecadação de recursos.

As principais avenidas de Balneário Camboriú estão interditadas, além disso, todos os bairros registram pontos de alagamento. Nesse contexto, equipes da Defesa Civil, Secretaria de Obras e Segurança Pública estão mobilizadas para garantir a segurança dos moradores. Simultaneamente, o GRAC (Grupo de Resposta e Ações Coordenadas) também esteve no local. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiros está reforçando os equipamentos de socorro e transferindo-os para a sede da Secretaria Municipal de Segurança e Ordem Pública.

Entre os casos mais graves, um foi registrado na Rua Pica-pau, onde uma família precisou deixar sua residência devido à gravidade da situação. Para amenizar os impactos, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Mulher e Família já organizou três abrigos emergenciais nos bairros Ariribá, Municípios e Barra.

A orientação oficial é que os moradores evitem sair de casa durante o período de chuvas intensas. Em caso de necessidade, os contatos úteis são:

Além disso, a comunidade também é incentivada a participar das campanhas de ajuda, seja contribuindo com doações ou oferecendo voluntariado.

