Chuvas intensas: cidades do Sul do ES recebem novo alerta de perigo

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um novo alerta de perigo para chuvas intensas em cidades do Sul do Espírito Santo nesta quinta-feira (9). O aviso prevê condições meteorológicas adversas até às 10h desta sexta-feira (10).

Além de chuvas intensas com volumes entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, o alerta também aponta para ventos intensos (60-100 km/h).

Nessa condições, segundo o INMET, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

