Cidade do Caparaó registra mais de 100 mm de chuva nas últimas 24h

A cidade de Ibitirama, na Região do Caparaó, registrou 109.2 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, segundo o Boletim Extraordinário divulgado pela Defesa Civil Estadual do Espírito Santo, nesta quinta-feira (9).

As informações meteorológicas ainda apontam que o rio Braço Norte Direito, que corta a cidade, elevou e chegou a 4,44 cm, com vazão 62,3 m³/s.

De acordo com a Defesa Civil municipal, apesar do alto volume de chuvas, no momento, não há desalojados ou desabrigados.

O alerta ainda da Defesa Civil Estadual aponta que ainda deve chover forte na região nesta quinta (9). Em caso de emergência, as autoridades recomendam que ligue para o 193 ou 199.