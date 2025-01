Colisão entre moto e carro deixa dois gravemente feridos em Cachoeiro

Um acidente motociclístico, envolvendo uma moto e um veículo de passeio, deixou dois jovens gravemente feridos em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo informações preliminares, o acidente ocorreu na Avenida Aristides Campos, próximo ao trevo da Selita, na madrugada de sábado (11).

Nas imagens enviadas por internautas do AQUINOTICIAS.COM, é possível ver a gravidade do acidente. Um Ford Ka, de cor vermelha, ficou praticamente destruído com o impacto da motocicleta, que ficou caída na via, com uma das rodas separadas.

Os envolvidos foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro. A dinâmica do acidente e o estado atual de saúde dos envolvidos não foram divulgados.