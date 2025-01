Comércio lento interfere nos preços do mamão no ES e em MG

Segundo colaboradores do Hortifrúti/Cepea, no Norte do Espírito Santo, o havaí 12-18 foi comercializado a R$ 1,04/kg, leve aumento de 4% em relação à semana passada. Já no Norte de Minas Gerais, a variedade formosa foi negociado a R$ 1,24/kg, redução de 8%, no mesmo comparativo.

