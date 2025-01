Como será a nova música de Cristiano Araújo e Marília Mendonça

O público que consome música sertaneja ficou confuso com o anúncio de que Cristiano Araújo e Marília Mendonça vão lançar uma música juntos. Afinal, a cantora morreu há mais de três anos, em novembro de 2021, enquanto a morte do cantor, em 2015, completará 10 anos em 2025.

No X (antigo Twitter), alguns fãs chegaram a questionar se a música De Quem É A Culpa? seria feita com IA (inteligência artificial). Mas a gravadora Som Livre esclareceu a parceria póstuma, que será lançada nesta sexta-feira (24), data em que Cristiano Araújo completaria 39 anos.

Leia também: Dani Calabresa revela detalhes sobre o congelamento de óvulos

“Cristiano nos deixou uma gravação da faixa De Quem É A Culpa? em estúdio que pretendia lançar, mas não foi possível. Quando foi convidada para participar do projeto homenageando o Cristiano Araújo, Marília aceitou o convite na hora e estava preparando a regravação da música que inicialmente seria do cantor. Esse lançamento é um pedacinho de amor e carinho para matar a saudade dos dois, que nunca saem do nosso coração.”

Sucesso na voz de Marília

A música não é inédita, mas a parceria sim. Em 2017, Marília Mendonça lançou De Quem É A Culpa pela mesma gravadora. A música, que seria de Cristiano, entrou no álbum Realidade e fez muito sucesso na voz da cantora sertaneja.

Agora, a gravadora recuperou a canção que Cristiano Araújo já havia deixado gravada há mais de 10 anos e uniu com a versão de Marília, criando uma parceria póstuma entre os dois artistas.

Estadao Conteudo