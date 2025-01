Dani Calabresa revela detalhes sobre o congelamento de óvulos

Na última terça-feira (21), a comediante Dani Calabresa, de 43 anos, anunciou que está grávida. No dia seguinte, ela postou um vídeo nas suas redes sociais falando sobre o processo de congelamento dos óvulos e de fertilização in vitro (FIV) que resultou na gravidez.

“A maternidade é um tema difícil e cheio de detalhes, até mesmo pra compartilhar aqui sobre essa notícia maravilhosa, eu passei por dúvidas e angústias… Mas quero criar esse espaço, para conexão, inspiração e muitas trocas sinceras com vocês. E como é especial saber o quanto nosso bebê já é amado, hein!”, escreveu a atriz.

No vídeo, ela se lembra que começou o relacionamento com o marido, Richard Neuman, em 2019 e como ela tinha dúvidas se queria ou não ser mãe. “Eu já sonhei em alguns momentos da minha vida em que eu pensava: ‘ah! Eu vou ter filho’. E depois eu pensava: ‘eu não sei se vou ter, será se vou ter? será se não vou ter?’ Eu estava com um sonho meio adormecido em mim”, disse.

“Eu comecei a amar essa ideia de ser mãe de novo. Vocês sabem que eu amo o Pingo, que é meu filho peludo, mas eu queria ser mãe de humano”, disse ela. Foi a partir desse desejo que ela decidiu congelar os óvulos para decidir ser mãe no momento certo.

“Hoje, eu tenho essa bênção de ser mamãe, porque conseguimos fazer uma FIV, porque tínhamos ‘embriõezinhos’ congelados. É uma opção cara, mas se for seu maior sonho, é uma possibilidade que aumenta a esperança”, refletiu ela.

Premonições e conexões

Ela revelou que no dia que estava falando com o marido sobre a possibilidade de congelar os óvulos, a sua mãe ligou para indicar uma médica que fazia o procedimento.

Esta foi a primeira coincidência em todo o processo. Dani contou ainda que ficou muito próxima do elenco do filme Mamãe Saiu de Férias, filmado em 2024, com estreia prevista para 2025. “Todo mundo ficava perguntando: ‘Quando você vai engravidar?’, ‘quando você vai ser mãe na vida real?’ E a Bela Alelàf, que é uma atriz muito maravilhosa, talentosa, uma menina muito esperta, sensível, veio toda arrepiada – isso foi em junho/julho – e ela falou: ‘eu sonhei que você vai engravidar em outubro, de um menino. Você vai engravidar no dia 25 de outubro. Eu vou começar a chorar já’. E a gente fez a nossa FIV no dia 23 de outubro e deu tudo certo. A gente não sabe se é um menino ainda, mas eu vou falar que eu até sinto que é um menino”, disse Dani emocionada.

Para assistir ao vídeo emocionado da mamãe Dani Calabresa, clique aqui .

Estadao Conteudo