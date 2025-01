Concurso Ibama: edital tem vagas com salários de quase R$ 10 mil

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) divulgou nesta sexta-feira (24), o edital do concurso público para provimento de 460 vagas para os cargos de Analista Administrativo e Analista Ambiental.

Quais são as vagas disponíveis?

O concurso oferece 130 vagas para Analista Administrativo e 330 para Analista Ambiental. Os candidatos poderão escolher entre diferentes áreas de atuação, como gestão ambiental, licenciamento ambiental e fiscalização ambiental.

Qual é o salário?

A remuneração inicial para ambos os cargos é de R$ 9.994,60, composta por vencimento básico, gratificação de desempenho e auxílio alimentação. Além disso, os servidores do Ibama têm direito a outros benefícios, como plano de saúde e auxílio-creche.

Como se inscrever?

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site da banca organizadora do concurso, o Cebraspe. O período de inscrições será de 30 de janeiro a 18 de fevereiro de 2025. A taxa de inscrição é de R$ 95,00.

Quais são as etapas do concurso?

O concurso será composto por duas etapas:

Prova objetiva: A prova objetiva será aplicada no dia 06 de abril de 2025 e avaliará os conhecimentos dos candidatos nas disciplinas de Língua Portuguesa , Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

A prova objetiva será aplicada no dia 06 de abril de 2025 e avaliará os conhecimentos dos candidatos nas disciplinas de , Raciocínio Lógico, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. Avaliação de títulos: A avaliação de títulos será para os candidatos que obtiverem nota igual ou superior à nota de corte na prova objetiva.

O que é preciso para participar?

Para participar do concurso, é necessário:

Ser brasileiro ou português ;

; Ter nível superior completo;

Estar em dia com as obrigações eleitorais e militares;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Como se preparar para o concurso?

Para se preparar para o concurso, os candidatos devem, em primeiro lugar, estudar os editais anteriores do Ibama. Além disso, é fundamental resolver questões de provas anteriores para se familiarizar com o tipo de cobrança. Ainda, a participação em cursos preparatórios pode ser um diferencial, uma vez que oferecem um direcionamento mais específico. Por fim, acompanhar as notícias sobre o concurso nos sites do Ibama e em portais da área é essencial para se informar.