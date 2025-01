Consumo mundial de café atinge 177 milhões de sacas em doze meses

O consumo de café em nível mundial atingiu o volume físico equivalente a 177 milhões de sacas de 60kg, no total acumulado no período de doze meses, especificamente de outubro de 2023 a setembro de 2024. Tal performance representou um ligeiro acréscimo de 2,25% em relação ao mesmo período anterior.

