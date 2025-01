Copa Paraíso: segunda edição do X1 promete agitar Cachoeiro

Prometendo agitar Cachoeiro de Itapemirim, a 2ª edição do X1 Copa Paraíso está chegando com tudo, fortalecendo mais uma vez o cenário esportivo do munícipio. Sendo uma das modalidades que mais vem crescendo no mundo futebolístico, o X1 surgiu nos campos de várzea de Recife, em Pernambuco.

Agora, sendo realizado pela segunda vez na história, o X1 Copa Paraíso contará com 16 atletas, se desafiando entre si e mostrando o melhor de suas habilidades futebolísticas dentro de quadra.

Os jogos terão inicio na segunda semana de fevereiro, contando também com desafios entre crianças e adolescentes, nas modalidades Sub-11, Sub-13 e Sub-15.

“A cada ano que passa, as coisas vão ficando mais sérias. Vejo que a Copa Paraíso pode ir muito além, mesmo com as dificuldades. Porém, sem esforço, não existe progresso, então, vamos para cima e seja o que Deus quiser! Estou muito feliz e realizado pelo tamanho da procura de atletas para a competição”, ressaltou Bruno Rodrigues, organizador do evento.

Premiações

Campeão: troféu, medalha e uma quantia de R$ 1 mil

Vice-campeão: troféu e medalha