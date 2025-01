Sorteadas as chaves com as equipes da Copa de Beach Soccer

O sorteio de terça-feira (7), na Sede da Secretaria de Esportes, definiu quais equipes vão compor as chaves A e B da Copa Municipal David da Silva de Beach Soccer 2025. A competição começa em 14 de janeiro.

Na abertura da copa, quatro equipes fazem a primeira rodada, a partir das 18h30, com os confrontos entre Unidos da Ponta X AVL e Iriri EC X Vila EC.

Os jogos da Copa Municipal David da Silva de Beach Soccer 2025 vão rolar, mais uma vez, na Arena de Verão, que está sendo montada nas areias da Praia Central de Anchieta (foto 3).

Unidos da Ponta

AVL

Paratinaykos

Coqueiros

Atlético Mãe-Bá

Grupo B

Iriri EC

Vila EC

Lokomotiva NA

Meia Boca Jrs.

