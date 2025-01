Corrida do trilhão de dólares: quem está mais perto da marca?

A disputa pelo posto de primeiro trilionário da história está mais acirrada do que nunca. Com a rápida valorização de empresas de tecnologia, inteligência artificial e energias renováveis, alguns magnatas já despontam como os favoritos para atingir essa marca inédita.

Atualmente, bilionários como Elon Musk, Jeff Bezos e Mark Zuckerberg lideram essa corrida, acumulando fortunas que ultrapassam os US$ 200 bilhões. O crescimento de suas empresas, os investimentos estratégicos e a valorização de suas ações são fatores decisivos para que um deles chegue ao trilhão antes dos demais.

Leia também: NVDC34: efeito DeepSeek faz ações despencarem

A Forbes atualizou recentemente sua lista dos mais ricos do mundo, e os cinco primeiros colocados têm grandes chances de alcançar esse marco. Confira quem são os magnatas mais próximos de se tornarem trilionários:

1. Elon Musk

Com uma fortuna estimada em US$ 244 bilhões, Musk segue no topo da lista. O sul-africano, nascido em 1971, fez fortuna com empresas inovadoras como Tesla e SpaceX. Seus investimentos em inteligência artificial e energia renovável podem impulsioná-lo ainda mais na corrida pelo primeiro trilhão.

2. Jeff Bezos

Fundador da Amazon, Bezos acumula um patrimônio de US$ 197 bilhões. Desde que deixou o cargo de CEO da empresa em 2021, ele tem se dedicado a outros empreendimentos, como a Blue Origin, sua empresa espacial. Seu portfólio diversificado e o crescimento do e-commerce mantêm sua fortuna em alta.

3. Mark Zuckerberg

Aos 40 anos, o criador do Facebook (agora Meta) já soma US$ 202,5 bilhões. Desde que investiu pesado no metaverso e em inteligência artificial, a empresa recuperou seu valor de mercado. O crescimento das plataformas sociais e seus negócios digitais o colocam na disputa pelo trilhão.

4. Bernard Arnault

O magnata do luxo francês possui um patrimônio de US$ 168,8 bilhões. Como presidente do grupo LVMH, que reúne marcas como Louis Vuitton, Dior e Moët & Chandon, Arnault continua expandindo seu império e garantindo seu lugar entre os mais ricos do mundo.

5. Larry Ellison

Cofundador da Oracle, Ellison tem uma fortuna estimada em US$ 156 bilhões. Seu sucesso na área de tecnologia e banco de dados o mantém entre os maiores bilionários do planeta. Além disso, seus investimentos em inteligência artificial e saúde podem impulsionar ainda mais seu patrimônio.

Com o avanço da tecnologia e a valorização das empresas, o mundo pode estar prestes a testemunhar a ascensão do primeiro trilionário. A questão agora não é mais “se” alguém chegará lá, mas “quando” e “quem” será o primeiro a alcançar esse feito histórico.

Com informações de Forbes