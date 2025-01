Cursos gratuitos de Libras e de inglês em Cachoeiro

Em Cachoeiro, os cursos gratuitos de Libras e de inglês estão com inscrições abertas. As formações são oferecidas pelo Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Sul do ES (Sitesci).

Podem se inscrever trabalhadores dos estabelecimentos de saúde, filiados ao Sindicato e dependentes. Quem estiver interessado, pode fazer a inscrição no Sindicato ou pelo telefone: (28) 3522-5769.

Ao todo, são 20 vagas para o curso de inglês e 20 para o de Libras, que será dividido em duas turmas (dez para cada). A duração do curso de Libras será de quatro meses e o de inglês, seis meses.

Quem for participar do curso de inglês terá de fazer um investimento de R$ 80 na apostila, que será usada no decorrer da formação.

As aulas acontecerão na sala de estudos, na sede do Sindicato, localizada na rua Santa Luzia, Amarelo.