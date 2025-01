Faustão está internado em São Paulo para tratar infecção

O apresentador Fausto Silva, o Faustão, está internado em São Paulo para tratar uma infecção. A informação foi confirmada por Luciana Cardoso, mulher do apresentador, nesta quarta-feira (22). Segundo Luciana, Fausto realiza o tratamento contra a infecção desde o final de dezembro.

A mulher do apresentador ainda afirmou que ele deve ter alta no final de semana. Faustão passou por dois transplantes entre 2023 e 2024.

Em novembro, o filho do apresentador, João Silva, chegou a atualizar o estado de saúde do pai. “Cada dia ele está melhor. Digo que é sobre pensar quando a rampa está para cima e para baixo”, comentou à época.

Em agosto, Faustão deu uma entrevista ao Fantástico em que falou sobre seu estado de saúde. “Estou com um coração de um atleta de 35 anos. Agora tem que cuidar da lanternagem, da funilaria e do resto, da parte física”, brincou na ocasião.

Estadao Conteudo

