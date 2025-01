Davi Diniz será o relator da PCA do governador do exercício de 2025

O conselheiro Davi Diniz foi o indicado pelo Plenário do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES), na sessão desta terça-feira (28), como relator da prestação de contas anual (PCA) do governador do Estado do Espírito Santo relativa ao exercício financeiro de 2025, que tramitará na Corte. A definição constou da Decisão Plenária 1/2025.

Conforme o Regimento Interno do TCE-ES, o relator da PCA do governador sempre é indicado na primeira sessão ordinária do Plenário do exercício correspondente.

A norma estabelece ainda que a indicação deve ser realizada observando os critérios de rodízio e antiguidade do cargo de conselheiro, uma vez que os processos vinculados à referida prestação de contas não estão sujeitos à distribuição automática.

As últimas prestações de contas anuais do Governador do Estado foram relatadas pelos conselheiros Carlos Ranna (exercício de 2022) e Rodrigo Chamoun (exercício de 2023). Para o exercício de 2024, o relator é o conselheiro Rodrigo Coelho, e a apreciação desta Prestação de Contas deve ocorrer nos próximos meses de 2025.

O relator da PCA é responsável por elaborar um Parecer Prévio que sugere a aprovação, aprovação com ressalva ou rejeição das contas do governador, em cada exercício (ano), que será apreciado em sessão especial do pleno. Pode ainda emitir recomendações e dar ciência ao gestor sobre ocorrências identificadas na prestação de contas, como forma de alerta.

Na sequência, é encaminhado à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, para que os deputados estaduais, então no exercício do mandato conferido pelo voto popular, julguem as contas.