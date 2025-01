Defesa Civil da Serra avança em estudo para prevenção de riscos

O município da Serra está avançando na prevenção de riscos e consequentemente na proteção de sua população. Em parceria com os Ministérios das Cidades e do Desenvolvimento Regional, a cidade está realizando um estudo detalhado para atualizar seu Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR).

O projeto, que teve início em 2023, refez o mapeamento das áreas com potencial de erosões, deslizamentos, inundações e outros tipos de desastres. Esta análise detalhada permitirá que a Prefeitura da Serra implemente medidas mais eficazes para reduzir os riscos e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil da Serra, Tenente Coronel Fábio Maurício, o município já obteve resultados significativos nos últimos anos. “Temos um plano de 2016 que foi implementado e mostrou que após o trabalho de investimento houve uma redução de 50% nas situações de risco mapeadas na época. Com esse novo estudo, teremos números ainda melhores e poderemos implementar medidas mais eficientes na melhoria da qualidade de vida e segurança dos moradores de Serra”, ressalta o coordenador.

A parceria com o Ministério das Cidades foi fundamental para a realização do estudo. A Serra foi o único município capixaba selecionado para participar do projeto, que conta com recursos federais e cuja coordenação dos trabalhos está sob responsabilidade da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), por meio do Laboratório de Geomorfologia e Gestão de Redução de Risco de Desastres (LabGR2D).

“Os profissionais da Universidade vieram até o nosso município para o lançamento do projeto em março de 2024. Houve uma iniciativa da Serra em buscar a parceria com o Ministério das Cidades para a atualização do PMRR, e, então, os trabalhos estão sendo executados com recursos federais”, detalha Fábio Maurício.

Próximos passos

A terceira fase do projeto, que está em andamento, é crucial para a definição das próximas ações. “Nos encontramos na terceira fase do projeto, na qual serão determinadas as propostas de intervenções estruturais e não estruturais a fim de mitigar os riscos identificados. Esta fase deve durar até setembro deste ano, prazo final para entrega dos trabalhos à Prefeitura”, explica o coordenador da Defesa Civil.

Maurício afirma que com a conclusão do estudo, a Serra estará ainda mais preparada para enfrentar os desafios climáticos e garantir a segurança de sua população. As medidas a serem implementadas poderão incluir obras de contenção de encostas, melhorias na drenagem urbana, ações de conscientização e programas de habitação para famílias em áreas de risco.