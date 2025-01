Defesa Civil monitora nível do rio Itapemirim após fortes chuvas no ES

Devido às fortes chuvas que ocorreram nas últimas horas na região do Caparaó, no Sul do Estado, a coordenação da Defesa Civil de Cachoeiro de Itapemirim está monitorando o nível do rio Itapemirim na cidade.

A informação oficial é que às 00h as quatro PCHs da região voltaram ao nível normal, mas a vazão segue sendo monitorada.

A Defesa Civil ainda ressalta que atua com o plano preventivo de Nível 2 de Emergência, que se caracteriza pela ocorrência de chuvas de média intensidade, com risco de ocorrência de potenciais danos e prejuízos, ou ocorrência de danos pontuais.

Considera-se uma chuva de intensidade média quando atinge uma precipitação de 20 a 50 mm/h e/ou elevação do nível do rio Itapemirim entre 1 a 2 metros acima do normal.

Às 8h desta quarta-feira (8), o nível do rio Itapemirim estava com 1,35 m, subindo. A medida pode variar em 20 cm para mais ou para menos.

Em casos de emergência, os munícipes devem acionar a Defesa Civil de Cachoeiro pelo número (28) 98814-3497.