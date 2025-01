‘Estamos atuando’, destaca Nirrô diante das fortes chuvas em Alegre

Os moradores de Alegre, no Caparaó capixaba, mais uma vez foram surpreendidos por um forte temporal que alagou ruas e avenidas da Cidade Jardim. A água da chuva também invadiu casas e comércios. O forte vento destelhou casas e assustou os moradores que já vivenciaram as mesmas cenas anos atrás.

A chuva, que começou no final da tarde desta terça-feira (7), durou quase 30 minutos, mas foi o suficiente para voltar a levar pânico aos alegrenses.

Segundo o prefeito Nirrô Emerick, além dos alagamentos em diversos pontos da cidade, a zona rural também voltou a ser fortemente castigada pela força da água da chuva.

“Até o momento, já temos o relato de estradas bloqueadas na Cachoeira da Fumaça, Biçaraba e Córrego das Flores. No Assentamento Floresta, um poste de energia elétrica caiu dentro da comunidade. Parte do muro do cemitério e de uma residência na sede caíram. Temos diversas ruas alagadas e outras tomadas pela lama. Estamos com nossas equipes atuando”, pontou o prefeito.

Além da Defesa Civil municipal, equipes das Secretarias de Obras e Assistência Social, atuam realizando levantamos e prestando os devidos atendimentos aos afetados pelas chuvas.

Durante a tarde desta terça-feira (7), internautas do AQUINOTICIAS.COM registraram os estragos causados pela forte chuva que caiu no município, voltando a assustar os moradores.

