Descubra a emoção de jogar Aviador: um guia simples para dominar o jogo

Entre os utilizadores de Moçambique, o Aviator tem sido um dos jogos mais populares desde a sua introdução. A razão é a sua jogabilidade única que permite ao utilizador influenciar o processo do jogo. A jogabilidade do Aviator é radicalmente diferente das slots habituais. Para obter não só prazer, mas também um bom lucro com a jogabilidade, é necessário compreender bem como jogar.

Vantagens do jogo Aviator crash

O rápido crescimento da popularidade do Aviador entre os jogadores de Moçambique não foi acidental. Foi favorecido pelos seguintes factores:

Dinamismo – a duração máxima do voo não ultrapassa algumas dezenas de segundos.

Duas apostas – numa ronda, o jogador pode fazer uma ou duas apostas, o que aumenta significativamente as possibilidades de aplicar diferentes estratégias.

Existe um chat com os jogadores e estatísticas das rondas – permite-lhe recolher a informação necessária para a formação de estratégias de jogo.

Funções de automatização – pode definir o número de rondas e o coeficiente a que é feito o levantamento.

Estratégias e recomendações para os utilizadores do Aviator Mozambique

Dadas as particularidades da jogabilidade, as estratégias existentes podem ser divididas em dois tipos: para utilização em modo simples e aplicáveis para apostas duplas. É importante compreender que, para os utilizadores principiantes, é recomendável começar a jogar com um jogador. Isto permitir-lhe-á controlar melhor o processo e eliminar a confusão nas definições.

Antes de mais, é necessário seguir as recomendações gerais, que, independentemente da estratégia escolhida, podem minimizar as perdas prováveis:

Determinar rigorosamente o tempo da sessão de jogo. Com um jogo longo e descontrolado, há todas as hipóteses de perder o depósito simplesmente devido ao cansaço e à desatenção.

Estabelecer um objetivo específico. Se a sessão de jogo não for limitada pelo tempo, pode ser limitada por um evento. Por exemplo, um objetivo financeiro é ganhar uma certa quantia de dinheiro ou esgotar o limite de dinheiro atribuído para o jogo.

Utilização de estratégias. As apostas sem controlo são ineficazes em qualquer jogo de colisão online, o que também se aplica ao Aviator. A utilização de estratégias não é um pré-requisito, mas permite-lhe otimizar a jogabilidade.

Apostas simples no Aviator

A aposta simples é utilizada numa versão simplificada do jogo, que é adequada para os principiantes que estão apenas a dominar a jogabilidade. Ao aplicá-la, pode treinar bem a velocidade de levantamento. Para este modo, foram desenvolvidas estratégias que minimizam os riscos. Isto permitir-lhe-á poupar a sua banca, mesmo que cometa erros inevitáveis para os principiantes.

Risco mínimo

A base desta estratégia é a utilização de uma pequena quantidade de apostas e o levantamento dos ganhos com probabilidades mínimas. Parâmetros aproximados:

Gama de apostas – 5-50 MZN;

Gama de probabilidades de ganhar – 1.01-1.1.

Tendo em conta que estas probabilidades aparecem logo no início do voo, o risco de perturbação é mínimo. De acordo com as estatísticas, o gerador de números aleatórios produz uma falha cerca de três vezes em cada 100 lançamentos. Se apostar 10 MZN e recolher os ganhos quando as probabilidades atingirem 1,1, então, para 100 lançamentos, o jogador pode esperar ganhar 100 MZN – 30 MZN = 70 MZN.

Risco moderado

Para esta estratégia, o intervalo de apostas mantém-se inalterado e as probabilidades de vitória desejadas são aumentadas significativamente para x2-x3. Mas aos utilizadores é exigida não só a rapidez de reação, mas também uma avaliação preliminar. O facto é que a frequência de queda destes multiplicadores é da ordem dos 35-42% em 100 corridas. Ao mesmo tempo, com uma aposta de 10 MZN para obter um prémio de 100 MZN, o jogador tem de completar com sucesso 33 voos. Por conseguinte, a diferença no intervalo de 7% das probabilidades é bastante significativa. Para aumentar ainda mais a probabilidade, é necessário registar a ocorrência de grandes probabilidades. Se nas rondas seguintes houve um coeficiente de x50, então nas próximas 10-15 rondas não deve contar com um coeficiente superior a 10,5.

Ganhos rápidos

Esta estratégia de jogo de Aviador envolve um nível de risco bastante elevado. Mas com uma análise adequada das probabilidades actuais, é bastante justificada. O princípio é utilizar montantes mínimos de apostas com probabilidades máximas no intervalo de x100-x200. As probabilidades superiores a x100 são registadas com uma frequência de uma vez por cada 60-90 minutos. Como mostram as estatísticas, o jogo pode ter cerca de 200 corridas numa hora. Assim, ao apostar 10 Meticais em probabilidades x100, o jogador pode obter 10000 Meticais. Estes ganhos compensarão os custos anteriores apenas se o coeficiente cair antes de 30 minutos do início da sessão de jogo. Por conseguinte, o jogador deve analisar cuidadosamente o jogo atual e começar a apostar apenas se não ocorrerem probabilidades elevadas deste tipo nos próximos 40-60 minutos.

Apostas duplas

Quando se utilizam duas apostas, a estratégia é desenvolvida de acordo com o princípio do seguro. Uma delas deve compensar a perda da outra. Neste caso, a primeira é uma combinação de uma grande soma e uma pequena probabilidade. Por exemplo, 100 MZN a x1.1. Para a segunda, o montante de 10 MZN a x100.

A probabilidade de a primeira aposta resultar é extremamente elevada. É quase garantido que traz 10 MZN. Compensação da segunda aposta extremamente arriscada. Se a segunda aposta for efectuada, os ganhos ascenderão a 1000 MZN. É de salientar que o Aviator tem um modo de demonstração em que são atribuídos ao jogador créditos virtuais para apostas. Mas, ao mesmo tempo, a intensidade dos coeficientes e a frequência dos acidentes mantêm-se inalteradas. Por conseguinte, este modo é ótimo para testar a eficácia da estratégia escolhida.



O princípio do Aviador à primeira vista é muito simples. O jogador tem a oportunidade de fazer duas apostas no voo do avião. No processo de voo, este sobe cada vez mais alto e, paralelamente, as probabilidades de ganhar aumentam. O gerador de números aleatórios pode interromper o voo a qualquer momento. O objetivo do jogador é receber a sua aposta. No momento em que deixa a fase ativa do jogo, o coeficiente é fixado. E o utilizador recebe a recompensa adequada. Se não conseguir recolher a aposta a tempo, a mesma é anulada.