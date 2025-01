Dinheiro no lixo! Homem perde disco rígido com R$ 4,52 bi em bitcoins

James Howells, um técnico em TI do País de Gales, perdeu a batalha judicial para escavar um lixão em busca de um HD com a chave privada de sua carteira de bitcoins. Ele afirma que o disco rígido contém cerca de 8 mil bitcoins, avaliados hoje em US$ 765 milhões (R$ 4,52 bilhões).

A história começou em 2013, quando James jogou fora o HD por engano durante uma faxina com sua ex-companheira. Ele havia minerado as criptomoedas em 2009, quando ainda valiam pouco, e guardado a chave privada no disco rígido. O HD ficou guardado por três anos, mas foi descartado por acidente. Somente quando o bitcoin começou a se valorizar, ele percebeu a perda.

Leia também: Mulher paga 12 bitcoins para assassino matar seu ex-marido

Desde então, James tenta autorização para escavar o lixão de Newport, onde acredita que o HD está enterrado sob 100 mil toneladas de lixo. A administração da cidade sempre negou o pedido, mesmo quando ele se ofereceu para financiar toda a operação com investidores.

Frustrado, ele processou o conselho administrativo, mas a justiça rejeitou sua ação. O juiz argumentou que as chances de recuperar o HD são muito pequenas para justificar a escavação. Além disso, a lei municipal define que o lixo descartado pertence à cidade. Assim, James perde sua última esperança de recuperar sua fortuna.

Com informações de Exame