Dólar opera em queda durante posse de Donald Trump

O dólar operava em queda na tarde desta segunda-feira (20), durante as solenidades de posse do presidente eleito Donald Trump, nos Estados Unidos. A reação de investidores vem em resposta à tendência de Trump em não adotar novas tarifas de importação em seu primeiro dia no cargo.

Com isso, às 16h09, a moeda norte-americana estava cotada a R$ 6,041, conforme com informações do Banco Central – com uma variação negativa de 0,42%.

De acordo com uma reportagem publicada no The Wall Street Journal, Trump divulgará um memorando, ainda nesta semana, instruindo agências a investigarem os déficits comerciais e práticas injustas. Entretanto, de acordo com a publicação, não está prevista a adoção de novas tarifas durante os primeiros dias do novo governo, o que acalmou os ânimos do mercado em relação ao dólar.

Agora, as atenções estão voltadas para as primeiras ações de Trump em seu retorno ao comando da maior economia global. A expectativa é a de que ele deva assinar uma série de decretos durante os próximos dias.

Entre as primeiras medidas a serem adotadas, estão ações que tornam mais rígidas as políticas de imigração e a abertura de novas fronteiras para exploração de petróleo.

Com informações de Istoé Dinheiro