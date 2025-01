Elevação de rio causa alagamentos em pontos da Beira Rio em Cachoeiro

De acordo com a Defesa Civil de Cachoeiro, o nível do Rio Itapemirim está subindo devido as fortes chuvas que caíram sobre a região nas últimas horas.

Leia também: Chuva em Cachoeiro eleva nível de rio e deixa desalojados

Na Beira Rio, uma das principais vias da cidade, um estacionamento e parte da pista já estão tomados pelas águas, conforme mostram vídeos que já circulam nas redes sociais. Em outro ponto de acesso que tem bastante movimento também já é possível encontrar pontos de alagamento devido a elevação do nível do rio.

De acordo com o boletim divulgado pela Prefeitura de Cachoeiro, o rio segue subindo e está 1,90 metros acima do nível normal.

Na madrugada desta quinta-feira (9), a elevação do nível do Rio Itapemirim deixou pessoas desalojadas no Distrito de Pacotuba. A Defesa Civil e secretarias já estão no local prestando assistência.

Veja imagens divulgadas: