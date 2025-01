Vídeo: mascote do Vasco ganha recepção calorosa em chegada ao ES

Na noite desta terça-feira (28), por volta das 23h, o Almirante, mascote oficial do Vasco da Gama, chegou ao Espírito Santo, contando com o apoio em peso da torcida vascaína, que compareceu ao Aeroporto de Vitória Eurico de Aguiar Salles, em Vitória.

Em um vídeo publicado nas redes sociais do cruzmaltino, é possível ver torcedores do Vasco, que ficaram até tarde da noite, para recepcionar o Almirante em sua chegada.

Confira o vídeo:

Ingressos

O torcedor vascaíno, que deseja comparecer neste grande jogo, pode comprar o ingresso de forma on-line, através do site Bilheteria Digital. Clique aqui para garantir seu ingresso!

Outras formas de comprar o ingresso, serão nos eventos especiais do Vasco da Gama, e também, nas lojas oficiais do clube carioca, no Shopping Vila Velha e Shopping Vitória.

Confira o cronograma:

Dia 28 de janeiro (terça-feira)

23h – Chegada do Almirante no Aeroporto de Vitória Eurico de Aguiar Salles, em Vitória

Dia 29 de janeiro (quarta-feira)

10h às 22h – Vasco Experience (mascote, sorteio de ingressos, produtos e camisas), no Shopping de Vila Velha

Dia 30 de janeiro (quinta-feira)

10h às 22h – Vasco Experience (mascote, sorteio de ingressos, produtos e camisas) e sessão de autógrafos com Carlos Germano (19h), no Shopping de Vila Velha

Dia 31 de janeiro (sexta-feira)

10h às 22h – Vasco Experience (sorteio de ingressos, produtos e camisas), no Shopping de Vila Velha

16h às 17h – Chegada do time, no Sheraton Hotels & Resorts e sorteio de ingressos, produtos e camisas

19h às 00h – Evento Sócio Gigante Brahma, no Embrazado (Rua Joaquim Lírio), Carlos Germano, mascote Almirante, show com Luiza Andrade, barreira capixaba, Dj Bero Costa, Dj Lukão e 1h de chopp Brahma liberado

Dia 1° de fevereiro (sábado)

10 às 14h – Vasco Experience (sorteio de ingressos, produtos e camisas), no Shopping de Vila Velha