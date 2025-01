Emprego: Prefeitura de Ibatiba com vagas para cuidadores e auxiliares

A Prefeitura de Ibatiba, por meio da Secretaria de Assistência Social, está com inscrições abertas para o processo seletivo de cuidadores e auxiliares de cuidador. O edital nº 002/2025, com todas os detalhes sobre as oportnidades de emprego, já está disponível no site oficial da Prefeitura.

Os interessados nessas vagas de emprego, em Ibatiba, podem se inscrever entre os dias 23 e 27 de janeiro de 2025, diretamente na Secretaria de Assistência Social. O atendimento será realizado nos seguintes horários: das 9h às 11h e das 13h às 17h.

Essa é uma oportunidade para quem deseja contribuir com a comunidade e atuar no cuidado de pessoas em situação de vulnerabilidade.

Para mais informações, acesse o edital no site oficial da Prefeitura de Ibatiba