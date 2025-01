Empresa está com diversas vagas de emprego abertas em Cachoeiro; veja

Mora em Cachoeiro de Itapemirim e está precisando de emprego? A Premobras, empresa especialista em pré-fabricados, está com diversas oportunidades de trabalho na cidade.

Localizada na rua José Calegari, no bairro Aeroporto, as vagas disponibilizadas pela empresa são para as funções de projetista, estoquista, auxiliar de marketing, auxiliar de cozinha, auxiliar fiscal, auxiliar de compras e assistente de logística.

Entre os benefícios ofertados pela Premobras, estão: alimentação na empresa, convênio farmácia, plano de saúde participativo, plano odontológico, vale-transporte, seguro de vida, brinde aniversariante do mês e convênio SESI/SENAI.

Os interessados devem enviar o currículo para o WhatsApp do número (28) 99902-6970 ou entregar na recepção da empresa. Cadastrar o currículo no site www.premobras.com.br ou enviar para o e-mail [email protected] também são são formas válidas de enviar o documento.