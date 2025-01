Cachoeiro: DHPP alcança melhor marca da série histórica de homicídios

A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim alcançou o menor número de homicídios desde o início da série histórica, com 24 assassinatos registrados na delegacia no ano de 2024.

Leia também: Filho de vereador morre em grave acidente em Jerônimo Monteiro

O resultado reflete o esforço da Polícia Civil que, por meio de um trabalho de investigação minucioso e eficaz, tem conseguido ano a ano os números positivos no município.

O ano de 2024 superou 2021, quando o número de assassinatos registrados no município foi 25. Desde o início da série histórica, em 1996, o maior número de assassinato no município ocorreu em 1998, com 60 registros.

“O sucesso alcançado em 2024 é fruto de um esforço conjunto das equipes da DHPP, que se dedicaram, com persistência e profissionalismo, à elucidação dos casos e à prisão de envolvidos em crimes violentos. Graças ao empenho dos investigadores e delegados, que trabalharam de forma estratégica e integrada, a Polícia Civil conseguiu quebrar importantes grupos criminosos, resultando na prisão de vários envolvidos em homicídios e no desmantelamento de facções criminosas que atuavam na região”, disse o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas.

Além das prisões de alto impacto, as investigações conduzidas pela DHPP foram fundamentais para a resolução de crimes complexos e para o esclarecimento de mortes ocorridas em anos anteriores. A parceria com outras forças de segurança e o aprimoramento das metodologias de investigação, incluindo a utilização de novas tecnologias, também contribuíram para o êxito no combate ao crime.

“A diminuição no número de homicídios é uma conquista significativa para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim e para a segurança pública do Estado, e demonstra que a força-tarefa da Polícia Civil está no caminho certo. Continuaremos intensificando as ações de prevenção, investigação e prisão de criminosos, para que a cidade siga avançando na construção de um ambiente mais seguro para todos”, ressaltou o delegado Felipe Vivas.

Prisões relevantes

Uma das prisões relevantes do ano aconteceu no dia 26 de outubro em um hospital do município, com apoio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). O indivíduo de 27 anos foi indiciado pelo assassinato de sua companheira, ocorrido no bairro Rubem Braga, no dia 08 de setembro.

Os militares foram ao hospital após receberem informações anônimas de um popular de que um homem com mandado de prisão em aberto estaria na unidade hospitalar. A equipe encontrou o indivíduo, realizou a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado. Ao verificarem o nome do suspeito no sistema, foi confirmado o mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de feminicídio.

Outro caso relevante solucionado pela DHPP de Cachoeiro foi a morte de Jhon Kennedy Silva Souza, de 34 anos, ocorrida no bairro Marbrasa, no dia 02 de fevereiro do ano passado.

A vítima foi assassinada na frente da esposa e de três filhos pequenos por conta de uma desavença na venda de um carro. Três suspeitos de cometerem o crime foram presos e encontram-se à disposição da Justiça.