Enquete BBB 25 Segundo Paredão: Qual Dupla Deve Sair?

O segundo paredão do BBB 25 está formado, e a disputa pela permanência na casa envolve três duplas: Diego Hypolito e Daniele Hypolito, Edilberto e Raissa, e Vitória Strada e Mateus. Em uma semana marcada por tensão e estratégias, o público decidirá o destino dos participantes na próxima terça-feira (28).

Com menos de duas semanas de confinamento, o jogo já mostra sua intensidade, e as alianças começam a ser colocadas à prova. Conheça os detalhes sobre as duplas indicadas e participe da enquete BBB 25 segundo paredão para votar em quem deve deixar a competição.

Como Foi Definido o Segundo Paredão?

A formação do paredão aconteceu após a realização da Prova do Líder, que trouxe desafios físicos e mentais aos confinados. A liderança garantiu imunidade a uma das duplas, enquanto as demais ficaram vulneráveis às indicações. As escolhas no confessionário e o contragolpe foram determinantes para que as duplas Diego e Daniele, Edilberto e Raissa, e Vitória e Mateus acabassem na berlinda.

Dupla 1: Diego Hypolito e Daniele Hypolito

Os irmãos Diego e Daniele Hypolito, conhecidos por suas conquistas na ginástica artística, enfrentam agora um novo desafio. Enquanto Diego adota uma postura mais competitiva no jogo, Daniele se destaca pela sinceridade e carisma. Porém, a estratégia adotada pela dupla gerou desconfiança entre os outros participantes, resultando em sua indicação.

Dupla 2: Edilberto e Raissa

Edilberto e Raissa formam uma parceria forte dentro do jogo, mas isso não foi suficiente para evitar o paredão. Enquanto Edilberto busca alianças estratégicas para avançar na competição, Raissa chama atenção por sua garra nas provas. Contudo, a força do casal pode ter incomodado outros confinados, colocando-os na berlinda.

Dupla 3: Vitória Strada e Mateus

A atriz Vitória Strada e seu parceiro Mateus adotaram uma abordagem mais discreta no jogo, o que não os impediu de serem indicados. Vitória é focada nas provas, enquanto Mateus procura entender as dinâmicas da casa. A falta de alianças sólidas pode ter sido um fator crucial para sua indicação ao paredão.

Quem Deve Ser Eliminado?

A decisão está nas mãos do público, que pode votar na dupla que deseja eliminar no site oficial do programa. As enquetes BBB 25 já movimentam as redes sociais, com mutirões organizados pelos fãs para salvar seus participantes favoritos.

Confira as opções:

Diego Hypolito e Daniele Hypolito

Edilberto e Raissa

Vitória Strada e Mateus

Enquete BBB 25 Segundo Paredão: A Repercussão nas Redes

Desde o anúncio do paredão, a internet está fervendo. Hashtags como #SegundoParedãoBBB25 e #EnqueteBBB25 dominam as discussões, com milhares de fãs compartilhando suas opiniões. Os discursos emocionados e as estratégias adotadas pelas duplas indicadas têm gerado debates acalorados.

Quando Será a Eliminação?

A eliminação do segundo paredão do BBB 25 será exibida na próxima terça-feira (28) durante o programa ao vivo. Até lá, o público pode votar quantas vezes quiser e decidir o futuro dos participantes. Quem será eliminado? Diego e Daniele, Edilberto e Raissa, ou Vitória e Mateus?

Fique Por Dentro do BBB 25

O BBB 25 segue a todo vapor, e cada semana traz novas reviravoltas. Continue acompanhando todas as atualizações do reality e não perca nenhum detalhe sobre provas, brigas, alianças e, claro, as eliminações.

Vote agora na enquete BBB 25 segundo paredão e ajude a decidir quem deve deixar a casa mais vigiada do Brasil!